女力雲集！拜登正式提名葉倫 成為美國史上首位女性財長
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當選總統拜登週一 (30 日) 釋出新一波內閣名單，力求資深且多元化的經濟團隊，除了外界呼聲最高的前 Fed 主席葉倫擔任財長外，還提名了另三名女性成員。
聯準會 (Fed) 主席葉倫 (Janet Yellen) 正式擊敗了聯準會 (Fed) 理事布蘭納德 (Lael Brainard) 出任拜登新內閣的財政部長。
葉倫畢業於於布朗和耶魯大學，2014 年 2 月 3 日葉倫接替前主席伯南克，成為第一個擔任 Fed 主席的女性。葉倫將再度創下紀錄，成為首位擔任美國財政部長的女性，並成為第二位擔任財長的前聯準會主席。
除了葉倫外，拜登內閣名單女力雲集，拜登還提名了三位資深政治和經濟專長的女性進入經濟團隊。
長期擔任希拉蕊的幕僚、民主黨美國進步中心智囊團主席坦登 (Neera Tanden) 將出任白宮管理與預算辦公室主任。
此外，拜登還提名普林斯頓大學經濟學家魯斯 (Cecilia Rouse) 出任白宮經濟顧問委員會主席。
拜登提名另一嬌點是鮑詩依 (Heather Boushey)，她目前是華盛頓公平增長中心 (Washington Center for Equitable Growth) 的總裁兼首席執行長，她被遴選進入經濟顧問委員會，作為該委員會的成員。
此外，首席副財長為艾德耶摩 (Adewale Adeyemo)，他是歐巴馬政府時期的資深國際經濟顧問。
經濟學家柏恩斯坦 (Jared Bernstein) 出任經濟顧問委員會成員，他曾任歐巴馬時期的首席經濟學家，後來加入預算與政策優先中心，從 2011 年開始擔任高級研究員。