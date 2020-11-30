女力雲集！拜登正式提名葉倫 成為美國史上首位女性財長

當選總統拜登週一 (30 日) 釋出新一波內閣名單，力求資深且多元化的經濟團隊，除了外界呼聲最高的前 Fed 主席葉倫擔任財長外，還提名了另三名女性成員。

聯準會 (Fed) 主席葉倫 (Janet Yellen) 正式擊敗了聯準會 (Fed) 理事布蘭納德 (Lael Brainard) 出任拜登新內閣的財政部長。

葉倫畢業於於布朗和耶魯大學，2014 年 2 月 3 日葉倫接替前主席伯南克，成為第一個擔任 Fed 主席的女性。葉倫將再度創下紀錄，成為首位擔任美國財政部長的女性，並成為第二位擔任財長的前聯準會主席。

拜登還提名多位資深政治和經濟專長的女性進入經濟團隊。(圖片：拜登過渡網站)

除了葉倫外，拜登內閣名單女力雲集，拜登還提名了三位資深政治和經濟專長的女性進入經濟團隊。

長期擔任希拉蕊的幕僚、民主黨美國進步中心智囊團主席坦登 (Neera Tanden) 將出任白宮管理與預算辦公室主任。

此外，拜登還提名普林斯頓大學經濟學家魯斯 (Cecilia Rouse) 出任白宮經濟顧問委員會主席。

拜登提名另一嬌點是鮑詩依 (Heather Boushey)，她目前是華盛頓公平增長中心 (Washington Center for Equitable Growth) 的總裁兼首席執行長，她被遴選進入經濟顧問委員會，作為該委員會的成員。

此外，首席副財長為艾德耶摩 (Adewale Adeyemo)，他是歐巴馬政府時期的資深國際經濟顧問。

經濟學家柏恩斯坦 (Jared Bernstein) 出任經濟顧問委員會成員，他曾任歐巴馬時期的首席經濟學家，後來加入預算與政策優先中心，從 2011 年開始擔任高級研究員。