特斯拉盤後漲5%！標普500指數將一次性納入 12/21開盤前生效

標普道瓊指數公司周一 (30 日) 盤後宣布，將把特斯拉一次性納入標普 500 指數，不會分兩次納入，是史上首家以如此高市值加入標普 500 的公司，特斯拉盤後股價翻紅，勁揚 5%。此決議將在 12 月 21 日開盤前生效，而因納入特斯拉而被取代的個股將在 12 月 11 日公布。

標普指數公司在徵詢投資圈意見後，做出這項決定。考量到特斯拉市值高達約 5500 億美元，且股價容易劇烈波動，如何納入指數令華爾街頭痛，為了避免失誤，道瓊指數公司調查大型投資人的看法，以評估一次性將特斯拉權重全部納入，還是在 14 日和 21 日分兩批納入。

依市值排名，特斯拉是標普 500 指數第六大公司，略高於波克夏海瑟威 (BRKA-US)，低於臉書 (FB-US) 。

特斯拉股價周一收挫 3.1% 至每股 567.60 美元，標普指數公司公布決定後，盤後股價大漲 5%。

自標普指數公司 11 月 16 日宣布納入特斯拉的計畫以來，這支獲得投資人熱烈追捧的股價累計飆漲近 40%，今年來漲幅逼近 580%，遠勝標普 500 今年來約 13% 漲幅。

特斯拉股價今年來走勢。來源: CNBC

納入特斯拉將牽動超過 1000 億美元資金投入交易，資產管理公司和交易員表示，指數基金將不得不出售標普 500 指數當中的較小型公司股票，出售規模約在 600 億至 800 億美元之間，然後利用所得的資金購買特斯拉股票。

高盛先前預估，標普 500 納入特斯拉，將吸引主動管理型大型共同基金購買 80 億美元的該股股票。