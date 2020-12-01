兩樣情！摩根大通交易員年終獎金擬提高20% 其他部門縮水

彭博引述知情人士說法報導，金融市場劇烈波動讓交易部門進帳豐厚，摩根大通 (JPM-US) 計劃把交易員獎金提高 20%，但這家美國最大銀行其餘部門的獎金普遍預料會下滑。

消息人士透露，摩根大通 (小摩) 可能把交易員的浮動薪酬提高 15-20%，增幅依據個人績效調整。不過，調薪仍在初步評估階段。

據悉其他部門平均獎金遜於去年。小摩甚至可能凍結副總裁階層以上的薪資調整，和富國銀行 (WFC-US) 措施類似；先前傳出富國銀明年將凍結調升高薪員工基本工資。

消息人士說，小摩認為 2021 年景氣仍充滿不確定性，將繼續推動撙節。

華爾街普遍預期交易員今年將獲得獎金加碼的待遇，然而相較於小摩提高交易員獎金，據說美國銀行 (BAC-US) 內部討論維持交易員獎金池規模在去年的水準不變。

整體而言，華爾街的獎金可能會縮水，薪資顧問公司 Johnson Associates 預測，受到疫情衝擊，今年華爾街年終獎金可能低於 2019 年，連兩年下滑。

小摩的銷售和交易部門今年前九個月營收達到破紀錄的 235 億美元。巔峰時期小摩外匯交易員每秒執行 730 筆交易，公司債交易員也愈來愈能應付單日金額高達數億美元的交易量。

疫情衝擊下美國有數百萬人失業，但金融市場活動興盛，讓銀行業獎金格外受到矚目，高層在慷慨獎勵員工的同時，也擔心影響外界觀感。

消息人士說，從小摩的薪資政策來看，該行可能不看好今年的交易榮景能延續到明年，且對明年的經濟不確定性保持警戒。