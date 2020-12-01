AMD股價創新高 蘇姿丰：PC市場明年Q1淡季不淡 全年將成長

超微 (AMD-US) 執行長蘇姿丰 (Lisa Su) 週一 (30 日) 表示，今年受疫情影響，居家辦公趨勢帶動個人電腦 (PC) 市場大幅成長，她預估將延續成長態勢，第一季淡季不淡，再加上超微的產品組合優勢，將有助持續提升 PC 市場市占率。

今年遠距辦公趨勢使 PC 需求明顯成長，蘇姿丰週一接受瑞士信貸 (Credit Suisse) 分析師 John Pitze 採訪表示， 2021 年的 PC 需求將不會因疫情趨緩而下滑， 蘇姿丰說 ：「我們已經花很多時間與客戶，以及客戶的客戶進行交流，我們認為這樣的趨勢將會維持一段時間，PC 將變得不可或缺。」

蘇姿丰進一步表示：「對於一個家庭而言，若家中每人一天使用時間僅約一小時，家裡只放一台電腦是合情合理的，但現在每人都需要一台電腦。」

蘇姿丰說：「這對 PC 市場而言是許久未聞的消息，我認為 2021 年將是 PC 成長的一年。而且更重要的是，超微擁有的產品組合也非常專注於 PC 市場中高階機型，這將有助於我們提升長期市占率。」

蘇姿丰還預估 2021 年第一季傳統淡季的表現將「較以往還要好」。超微目前持續壓迫英特爾 (INTC-US) 在 PC 市場處理器的龍頭地位，目前超微在筆電市場上市占率約 13%。

蘇姿丰發表 PC 市場樂觀展望後激勵超微週一大漲 6.27%，收至每股 92.66 美元歷史新高，突破 9 月的 92.18 美元。

超微今年迄今上漲 102%，表現大幅優於標普 500 指數 12% 的漲幅，以及那斯達克綜合指數 36% 的漲幅。