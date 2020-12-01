Fed官員：疫情惡化美國經濟未明顯衰退 疫苗問世將帶來意外成長

聯準會里奇蒙分行總裁巴金 (Thomas Barkin) 週一 (30 日) 表示，儘管冬季來臨加劇疫情惡化，使美國新確診病例與住院人數持續激增，美國經濟狀況仍保持穩定，讓推出進一步貨幣刺激的可能性蒙上一層陰影。巴金認為，儘管未來幾個月將出現成長停滯，但明年疫苗的問世有望為美國經濟帶來意外的成長。

巴金週一在南卡羅來納大學的一場記者會上表示：「目前的經濟數據並未出現大幅下滑，從每週大眾信用卡消費也能發現，疫情的惡化並未因此導致信用卡支出下滑。」他明年將有聯邦公開市場委員會 (FOMC) 投票權。



巴金表示，過去 9 個月以來，美國民眾透過財政紓困方案與刪減支出累積較高的儲蓄水位，這對 7 成內需消費的美國而言是經濟成長的一大支撐。儘管目前經濟因病例數激增而受到限制，但明年疫苗問世，有望為美國經濟帶來意外的成長。

巴金說 ：「短期疫情惡化明顯地導致未來幾個月經濟的復甦更趨於平緩，但我對新冠肺炎疫苗充滿希望，如果疫苗能在明年第二季季末推出，美國經濟將看到一線生機。」

巴金表示，聯準會除了實施低利率政策外，每月 1200 億美元的購債計畫都為美國經濟提供相當強勁的刺激。據 11 月聯準會利率會議顯示，FOMC 正考慮對資產購買計畫進行調整以及提供新的展望。

針對未來紓困對策，巴金對加拿大銀行延長紓困方案期限感興趣，巴金表示 ：「如果美國經濟需要更多刺激，那我認為加拿大的方法很有意思。」

加拿大銀行上個月除了宣布維持低利率政策至 2023 年外，還將減少政府債券購買規模，但把購買標的聚焦於長天期債券。

然而，巴金表示，由於目前美國長債殖利率低於 1%，進一步購債對壓低利率的效果可能不大，相較於加拿大，他認為美國殖利率曲線較低且平坦，因此，如何將國債殖利率再降低幾個基點並不是目前聯準會所面臨的最大挑戰。