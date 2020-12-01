缺貨潮又一樁 HDI排好排滿

在後疫情時代下，全球電子業已嗅到景氣春天，從晶圓代工、封裝廠等紛紛傳出產能吃緊之際，現在這股缺貨浪潮傳到 HDI 板。業內指出中國 HDI 龍頭生產廠的訂單都排到明年，部分廠商訂單甚至排到明年 6 月。

中國 PCB 廠一位高階主管表示 HDI 板需求旺盛、產能有限，現有交貨週期基本在 60 天以上。如果現在下單要到明年 2 月份才能拿到產能。

(圖片: AFP)

博敏電子董事長徐緩則指出從 HDI 板下游應用來看，行動智慧終端產品對 HDI 板產能消耗量最大，當中手機是最主要應用領域，佔 HDI 板產能去化比重約為 66%，也是 HDI 技術能力要求最高的領域。

隨著 5G 智慧行動終端滲透率不斷提升，智慧手機銷售市場的回溫，都將進一步擴大高階 HDI 板的產能缺口。對於產能緊俏的程度，龍頭 HDI 板廠的訂單都排到明年，部分 HDI 廠訂單則排到明年 6 月份。

徐緩預計，HDI 板產能缺口將持續到明年 6 月份，甚至延續明年全年。看到這個商機鵬鼎、博敏電子、超聲電子、科翔等公司紛紛擴大 HDI 板產能，緊抓這股潮流。

目前 PCB 廠第三季 HDI 板產能全數滿載的情況延續到第四季，主要因為 OPPO、Vivo 及小米等手機品牌廠對 HDI 板下單量明顯超出去年同期，補足華為這塊缺口。

而市場傳出華為可能恢復 4G 手機生產，不過華為新增的採購案以現在排隊情況來看，最快恐怕要到明年第一季後才有機會取得大量貨源。