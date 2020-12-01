響應總理彈性工時提議 聯合利華在紐西蘭推行一週工作四天

消費品生產商聯華利華 (Unilever) 周二 (1 日) 表示，將在紐西蘭試行每周工作四天，響應紐西蘭總理阿爾登 (Jacida Arden) 今年 5 月拋出的提議。

這項實驗計畫下周展開，為期 12 個月 (至明年 12 月為止)，在紐西蘭的 81 名員工皆可參加，員工每周做四天休三天，且薪水不變。

試驗計畫實行一年過後，聯合利華將檢視成效，評估是否推廣至全球約 15.5 萬名員工身上。

聯合利華的紐西蘭執行董事 Nick Bangs 說，這個計畫偏試驗性質，公司並未承諾 12 個月後繼續推行、或拓展到紐西蘭以外的地方，但相信一年過後會有收穫。

Bangs 表示：「過去的工作模式已經過時，不再適合現在。我們的目標是評估產出表現，不是工時。」

聯合利華在紐西蘭沒有生產設施，員工從事的業務包括銷售、分發以及行銷。

紐西蘭已有企業每周工作四天，房地產規劃商 Perpetual Guardian 去年發表每周工作四天的成果，工時雖然變短，但生產力提升。

新冠肺炎疫情爆發後，縮短工時的呼聲增強。阿爾登今年年中曾鼓勵企業實行一周上班四天，在疫情期間給員工更多彈性，儘管紐西蘭政府尚未全面採行此制度。

Bangs 說：「當總理談到未來工作的樣貌時，我們大感振奮。」