鮑爾說疫苗捎來希望但經濟極具不確定性 暗示緊急貸款計畫應展延

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾預定周二出席參議院銀行委員會聽證會，他在周一 (30 日) 預先發布的證詞講稿中表示，新冠疫苗開發的進展帶來希望，但經濟前景仍然壟罩在「極度不確定性」之中，現在不是收回緊急貸款計畫的時機。

鮑爾說：「有關疫苗的消息，對中期前景相當正面。但眼前仍面臨重大挑戰，不確定性依舊，無論是推出時間表、生產、分發、不同志願者群體的有效性都是如此。」

鮑爾還對美國和全球疫情再起表達擔憂，「國內外確診病例攀升令人憂心，可能對未來幾個月的經濟帶來挑戰。」

Fed 預定 15-16 日召開例行決策會議，鮑爾雖然沒有直接提到可能的因應措施，但是他重申將使用所有工具幫助經濟復元。

針對 Fed 今春獲財政部授權執行的緊急貸款計畫將在年底到期，鮑爾表示：「我不認為現在到了 (收回的) 時機，或快到這樣的時機。」這是他迄今對緊急貸款計畫展延最明確的發言。

展延這些計畫需要財政部同意，但財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 先前表示，某些計畫 12 月 31 日屆滿期限後就會中止，而到期計畫的未動用資金運用在其他地方援助經濟，然而鮑爾在內的 Fed 官員對此感到遲疑。

鮑爾周二將與梅努欽出席參院聽證會，是雙方為緊急貸款計畫公開發生齟齬以來，首度一同亮相。

鮑爾在講稿中重申，將應梅努欽要求把未動用資金歸還給財政部。

梅努欽在證詞講稿中表示，川普政府希望用財政部授權、國會透過 CARES Act 紓困計畫撥給 Fed 的這些資金支撐經濟，「我強烈鼓勵國會利用 4550 億美元 CARES Acr 未動用資金，通過獲得兩黨支持的額外刺激說，」以幫助受疫情影響仍舊苦苦掙扎的美國勞工和中小企業。