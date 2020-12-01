5G商機旺 日本信越化學推全新樹脂材料

日本化工大廠信越化學 (4063-JP) 看好 5G 商機，將投入約 30 億日圓在日本新潟縣建設新工廠，未來將生產 5G 產品所需的樹脂原料。

根據電子版《日本經濟新聞》週二 (1 日) 報導，未來信越化學的新工廠完工後，將投入「雙馬來亞醯胺樹脂」(bismaleimide resin) 的生產，該樹脂的特徵在於加熱後會具備相當高的硬度。

由於 5G 通訊使用高頻段的電波訊號，相關器材在材質的選擇上，對於抗高溫與抑制訊號衰減的要求，也較以往還要來的更高。

信越化學認為，雙馬來亞醯胺樹脂在做為電路板與天線的材質使用上，需求在 2023 年之後將會愈來愈高，也因而打算在量產體制上做好準備。

該公司位在日本新潟縣的新工廠，目標在 2021 年展開運作，預估雙馬來亞醯胺樹脂的年產量將達到 80 公噸。其成品也將販售給日本國內外的電路板廠商。

5G 的通訊速度，可較目前主流的 4G 技術快上 100 倍，各大廠商正在尋求可發揮 5G 通訊特長的電子材料，而雙馬來亞醯胺樹脂則是在 2019 年研發出來。

5G 技術使用高頻段的電波訊號，會對材質造成負荷，進而發生訊號衰減及溫度升高的問題，但雙馬來亞醯胺樹脂可耐更高溫度，即使在使用 28GHz 毫米波通訊的高速通訊環境下，也有辦法抑制訊號的衰減。