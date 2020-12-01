〈台股盤中〉電子族群回神 一度漲百點站回13800點

台股昨 (30) 日受 MSCI 季度權重調整影響，尾盤爆量下跌，今 (1) 日在美股電子盤上漲帶動下，電子族群回神，一度大漲百點，站上 13800 點，拚收復 5 日、10 日均線，預估成交量 2500 億元。

觀察權值股表現，權王台積電漲幅超過 1%，大立光則上漲近百點、漲幅接近 3%，收復季線關卡，鴻海、聯發科則在平盤上下震盪，其他權值股方面，台塑四寶漲幅均超過 2%，統一超、南亞科、華新科表現也不俗。

盤面上強勢族群，面板族群受惠報價反彈、外資回頭買超雙利多帶動下，面板雙虎友達、群創今漲勢犀利，友達一度漲逾半根停板，群創也有超過 3% 漲幅，彩晶、凌巨漲幅則超過 2%，偏光板雙雄明基材、誠美材也在買盤帶動下，表現也較大盤強勢。

另一方面，矽晶圓大廠環球晶宣布擬公開收購德國矽晶圓大廠 Siltronic AG，收購完成後，環球晶可望市占可望達 30%，排名坐二望一，今延續漲勢，盤中一度再攻上漲停價位，也激勵同族群中美晶、合晶漲幅超過 2% 漲幅。

盤面上弱勢族群在載板族群，欣興跌超過半根停板，拖累同族群景碩、南電同樣在盤下震盪，太陽能也漲多拉回，元晶、碩禾、茂迪跌幅超過 3%，國碩、達能也相對弱勢。

航運族群中，萬海、陽明、長榮同步回檔，跌幅均超過 2%，而以類股來看，相對電子股回神，盤面上包含紡織、水泥、鋼鐵、觀光、生技族群均在盤下震盪。

隨著時序邁入 12 月，外資即將進入歐美耶誕長假，加上適逢年底集團作帳行情，預估大盤將由內資拉抬的中小型股相對較有表現空間，不過，國際疫情二度爆發，加上台股位階較高，恐面臨獲利了結壓力。