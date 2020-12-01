蘋果Q3手機出貨量輸小米第三名不保 華為年減2成

顧能 (Gartners) 公布全球第 3 季智慧手機出貨量排行，小米出貨比去年同期躍增 34.9%，把蘋果 (AAPL-US) 擠下第三名位置，蘋果微減 0.6%。三星仍是第一名，華為居於第二，但出貨量暴減 21.3%。

三星和小米第 3 季出貨量出現今年來首次成長。三星第 3 季出貨量小增 2.2% 至 8081.6 萬支，以 22% 市占率領先；小米猛增 34.9% 至 4440.5 萬支，囊括 12.1% 市占率，於華為受挫之際在中國取得亮眼的表現，並把蘋果擠下第三名寶座。

蘋果第 3 季出貨量微減 0.6% 至少 4059.8 萬支，市占率 11.1%，分析師認為和 iPhone 12 延後發表有關；數據顯示三星出貨量相當於蘋果的兩倍。華為出貨驟降 21.3%。

取自顧能報告

根據顧能，全球第 3 季智慧手機出貨量年減 5.7% 至 3.66 億支，和前兩季都超過 20% 的減幅相比和緩許多，展現稍微復甦的跡象，但疫情的衝擊顯然仍造成一定影響。

顧能資深研究主任 Anshul Gupta 說：「第 3 季期間，雖然封鎖措施逐漸放寬，但消費者仍然限縮非民生必需品的支出。」