〈杏一展望〉新智能化物流中心啟動 可滿足單日3000筆訂單

醫療連鎖通路杏一 (4175-TW) 今 (1) 日舉行新智能化物流中心啟用典禮，總經理蔡德忠表示，過去物流都以店面配送為主，未來供應商轉向進駐新物流中心後，配貨將穩定且快速，可滿足 500 家門市、單日 3000 筆訂單。

杏一斥資 14 億元打造新智能化物流中心，總樓地板面積達 8200 坪，導入新一代箱式立庫自動倉儲系統 (AS/RS)，蔡德忠指出，過去舊倉儲半自動化設備優化時間長達一年，導入該系統後，設備優化時間僅幾個月，當揀貨員尚未到班時，貨品已到包裝箱，讓物流效率、配送精準度同步提升。

蔡德忠表示，過去物流配送流程，是供應商將物品先送到實體門市，再由門市人員包貨再寄給消費者，導致台灣醫藥配送過於分散，新成立的新智能化物流中心，將供應商整合，包括健保藥局、保健護理藥品等，目前已有 7 成供應商進駐。

蔡德忠指出，目前單日訂單量約 200-300 筆，但過去訂單從物流倉出貨比重不到 10%，看好隨著新物流中心啟用，供應商陸續進駐下，比重有望穩定成長。

杏一新物流中心除增加產品多樣性外，台中以北更可當日到貨，急單 6 小時到貨，目標可滿足全台 500 家門市需求，及宅配 3000 張訂單量。