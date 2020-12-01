紐西蘭負利率預期排除後缺新催化劑 澳元兌紐元有望年底反彈

大宗商品貨幣紐元和澳元受到全球經濟前景改善而雙雙上漲，但在交易員減少對紐西蘭現金利率淪為負值的押注，使得紐元獲得額外上漲的動力，不過，在澳洲勞動力市場顯現復甦跡象下，年底前澳元可能展開更強勁的走勢。

目前投資人進一步排除紐西蘭官方現金利率跌入負值的可能性，紐元兌澳元匯率上漲可能需要新的催化劑。澳洲聯邦銀行預期，年底前澳元兌紐元交叉匯率將由目前的 1.505 升至 1.0725。

澳元兌紐元自八月以來一路下跌。(來源：Bloomberg)

澳洲聯邦銀行固定收益和貨幣策略主管 Martin Whetton 表示，英國、歐元區和美國對紐西蘭出口的影響要大於澳洲，這三個經濟體因疫情而封鎖將影響紐西蘭的產品出口，預估紐元年底前的漲幅將落後澳元。

澳洲將在周三公布第三季 GDP 數據，可能為交易員提供進一步參考，倘如澳洲 GDP 在第二季暴跌 7% 後創下經濟成長紀錄，則澳元兌紐元可能受此激勵而上漲。

紐西蘭兌澳元在 8 月一度跌到 2 年低點，隨後在投資人降低紐西蘭 2021 年實施負利率的預期下，3 個多月來紐西蘭兌澳元漲幅已達 5%。

財政部長 Grant Robertson 上周致函紐國央行，表達對低利率推升房價的疑慮，並要求央行把房價納入考量，此舉被視為減少了進一步放鬆利率的可能性，進一步推升紐元上漲。

市場目前預期紐西蘭央行將維持官方現金利率 0.25% 不變，隔夜指數掉期定價在 2021 年底之前降低 25 個基點的可能性為 30%；而一個月前，則近乎 100% 定價明年現金利率為 -0.25％。