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〈紐約匯市〉9000億美元刺激計畫捎來希望 美元墜落兩年半低谷 

鉅亨網編譯余曉惠
新刺激計畫捎來希望 美元墜落兩年半低谷  (圖:AFP)
新刺激計畫捎來希望 美元墜落兩年半低谷  (圖:AFP)
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美國兩黨提出規模 9000 億美元的新刺激計畫，加上最新數據升高了全球經濟穩健復甦的預期心理，投資人風險胃納擴大，美元兌一籃子貨幣周二 (1 日) 再度下挫，觸及逾兩年半低點。

為了打破好幾個月以來的談判僵局，民主黨和共和黨議員周二提出 9080 億美元刺激計畫，將於明年 3 月 31 日之前提供緊急援助，包括為飯店、餐館和小企業額外提供 2280 億美元的薪資保護計畫 (PPP) 資金。不過，參議院多數黨 (共和黨) 領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 隨即表態反對。

此外，眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 透露和美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 為刺激計畫重啟討論。佩洛西表示，梅努欽將評估跨黨派提案，以及她和參議院少數黨 (民主黨) 領袖舒默 (Chuck Schumer) 提出的救助計畫。

有關進一步財政刺激的消息重擊美元美元指數紐約尾盤下跌 0.7% 至 91.318，盤中觸及 91.263，是 2018 年 4 月底以來最低。

Tempus 交易副總裁 John Doyle 說：「交易員正在尋找一切理由推高風險資產，而這是以美元為代價的。希望破滅後，此時傳出兩黨仍有可能就刺激計畫達成協議，就成了推升風險資產並賣出美元的理由。」

美國新確診病例持續攀升，並未給美元提供太多避險支撐。越來越多人預測美國聯準會 (Fed) 將採取行動，在廣泛施打疫苗之前支撐經濟度過這個冬天，意味著美元將受到進一步打壓。

Fed 將於 12 月 15-16 日召開決策會議，Fed 主席鮑爾周二出席國會聽證會，和財長梅努欽同聲敦促國會為小企業提供更多幫助。

拜投資人風險偏好上升之賜，歐元英鎊澳幣紐元等兌美元均走強，歐元紐元盤中雙雙站上兩年半高點。

紐元盤中尾盤升 0.7% 至 0.7055 美元加幣攀升 0.4% 至 1.2954 加幣；數據顯示，加拿大經濟第 3 季折合年率成長 40.5%，在第 2 季創紀錄萎縮之後強勁反彈。

歐元盤中一度升抵 1.2055 美元，尾盤升值 1% 至 1.2049 美元

加拿大豐業銀行表示，歐元在中短期受到技術面支撐，「11 月價格走勢整體來說有利歐元，若能突破 (下個半月) 的盤整區間，意味著歐元有潛力升至 1.25-1.26 美元。」

英鎊美元攀升至三個月高點，尾盤上揚 0.7% 至 1.3410 美元。英國 Times Radio 周二報導，英歐貿易協議談判已進入「隧道」(tunnel) 階段；隧道指最後階段秘密磋商，是決定勝敗的階段。

比特幣也大幅飆升，盤中創下略低於 2 萬美元的歷史新高，不過尾盤翻黑下跌 3.8%，報 18,961 美元

截至周三 (2 日) 台灣時間約 6:00 價格： 

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