企業獲利回升+資金充沛 明年可望再創新高

兆豐投顧今 (1) 日舉辦 2021 年投資展望會，高度樂觀看待台股。兆豐投顧預測，新冠疫情趨緩、經濟復甦及企業獲利回升，加上資金動能充沛等偏多條件下，台股明年上半年可望進一步創造新高點，下半年則須提防漲多雜音。

兆豐投顧指出，從法人籌碼動向來看，2020 年台股前十月外資大賣超，但在內資主導台股力量提升，權值股衝高帶動加權指數創歷史新高，只要資金回台的趨勢不變，就可期待外資大賣超的隔年，潛在回補的機會。

而新冠疫情將從口罩防疫進入疫苗防護，兆豐投顧指出，目前估計 2021 年第一季有 4 款疫苗將取得許可，並逐步施打，最快下半年實現群體免疫。經濟活動回歸正軌，在基期相對偏低之下，2021 年經濟成長率將大幅提升。主要研究機構預測，台灣明年 GDP 平均可望成長 3.5%，第二季預估為全年最高峰。

兆豐投顧提醒，台股在明年下半年需提防漲多、評價偏高或 Fed 討論貨幣政策基調等雜音，籌碼整理之際，留意短線漲多時震盪整理的上下波動區間，不排除自 13000 點以下的 500 點放大至 1000 點以上。

另一方面，企業獲利同步成長，其中，兆豐投顧指出，上櫃公司 2020 年繳出逆勢成長 10% 的佳績後，預估 2021 年將再成長 20.6%，有利紓緩現階段偏高的評價。惟須持續觀察經濟回復常軌後，企業的庫存策略及終端消費情況是否改變。