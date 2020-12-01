〈台船法說〉轉型布局三大方向 明年拚虧轉盈

台船 (2208-TW) 今 (1) 日召開法說會，董事長鄭文隆表示，台船近年面臨市場新造船價下滑、新冠疫情、台幣升值等因素拖累營運，但展望未來，台船朝三大方面轉型，包含固守商船本業，發展國艦國造、離岸風電業務，預期虧損將逐步收斂，明年拚營運虧轉盈。

鄭文隆表示，台船從 2017 年起啟動轉型策略，逐步降低建造商船比重，同時加速拓展國艦國造、離岸風電業務，統計今年第 3 季商船營收占比已從過往逾 90% 降至 31.8%，國艦國造比重則從 6.6% 提升至 61%，離岸風電業務也將陸續發酵，明年比重可望突破 1 成。

國艦國造方面，台船表示，未來 2-5 年將陸續交機三台原型艦，其中，今年 11 月最新得標海軍新型救難艦原型艦，未來也將爭取新一代飛彈巡防艦原型艦標案。

離岸風電方面，台船將結合旗下台船環海、台蝕共同布局海工市場，承接水下基礎設施、船隊、運維工程、鋼構防蝕、海事工程等，近年已陸續承攬沃旭大彰化風場水下基樁 (PP)、興達海基委製基礎轉接段 (TP)，也正積極爭取承接中能風場、海龍風場等海事工程業務。

台船預估，2021-2022 年國艦國造營收比重將達 59%，商船、離岸風電則占 22%、12%，其他則占 7%，2026 年後國艦國造占比將達 65%，離岸風電則占 19%，商船、其他則各占 10%、6%。

台船今年第 3 季稅後仍虧損 3.27 億元，每股虧 0.69 元，但虧損較第 2 季逐步收斂，累計前 3 季則虧 9.65 億元，每股虧損 2.04 元。