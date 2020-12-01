〈台灣大拚5G〉基地台數量近5000座業界最多 明年資本支出將大幅降低

台灣大 (3045-TW) 今 (1) 日舉行手遊新品記者會，總經理林之晨表示，已在全台建置 3.5GHz 基地台近 5000 座，是電信界最多，明年營運主軸將擺在手遊、電商平台 MOMO 及 5G，估資本支出將比今年大幅降低。

台灣大日前訂出 5G 基地台數量目標，今年底將達 4000 座、三年內上看 1 萬座，林之晨指出，目前全台基地台數量已逼近 5000 座，是業界最多，後續將持續優化手遊的網路品質。

展望明年，林之晨表示，將聚焦遊戲、電商平台 MOMO 及 5G 發展等，預期明年資本支出將比今年約 204 億元大幅減少，不過實際數字待董事會公告。

5G 用戶數方面，中華電 (2412-TW)、遠傳 (4904-TW) 均喊出年底將達 30 萬用戶，對此，林之晨暫不公布目前用戶數，及明年用戶數目標，僅強調，台灣大在 5G 高資費比例等項目數據均優於同業，明年將持續保持。

對於加值應用服務發展，林之晨指出，電信商營運模式已改變，其中，台灣大是從電信業轉型電信科技業，是以數位服務為導向，如電商平台 MOMO 占整體營收比重逾 5 成，因此，若是把電信以外的服務稱為加值服務，已是老電信業思維。