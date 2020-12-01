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四大壽險台幣保單再降息 最低砍到0.35% 國壽澳幣保單失守3%

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
四大壽險台幣保單再降息 最低砍到0.35% 國壽澳幣保單3%失守。
四大壽險台幣保單再降息 最低砍到0.35% 國壽澳幣保單3%失守。
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各壽險公司每月第一個交易日都會公告利變保單宣告利率，12 月十大壽險中，國泰人壽、新光人壽、台灣人壽、三商美邦人壽等 4 家壽險調降台幣保單宣告利率，最低砍到 0.35%，可說是已經殺見骨；而國泰人壽、中國人壽、新光人壽等 3 家公司則對外幣保單降息，其中，國壽澳幣保單宣告 3% 失守。

今年因應低利環境，還有 7 月 1 日責任準備金利率下調等因素，壽險公司不斷調降宣告利率，十大壽險 12 月最新宣布的宣告利率政策來看，國泰人壽、中國人壽、新光人壽、台灣人壽、三商美邦人壽等 5 家公司再度降息，其餘富邦人壽、元大人壽、南山人壽、全球人壽、遠雄人壽則未調整。

國泰人壽表示，12 月調整 3 張台幣保單停售商品，調降 4bps(1bp 為 0.01 個百分點)，調整後宣告利率為 0.35%，而現售台幣利變壽險商品的宣告利率落於 1.45%~1.65%；美元現售商品調整 5 張、停售商品 45 張，合計 50 張保單都調降 10bps，調降後美元保單宣告利率 1.75%~2.80%，不過美元利變壽險商品的宣告利率還有 2.65%~3.15%。而澳幣保單也下調 3 張停售商品 10 基點，調降後宣告利率 2.20%~2.95%。

中國人壽則針對金美好美元利率變動型終身壽險調降 5bps，這張美元保單 7 月才推出，短短四個月就賣超過百億元，本月調降宣告利率，調整後宣告利率為 2.9%。不只美元保單下調，澳幣保單「鑫澳富外幣利率變動終身壽險」也調降 10bps，調整後宣告利率為 2.6%，其餘現售商品均無調整。

新光人壽表示，本月份主力商品未調整，惟考量台幣強勢避險成本持續上升，以及市場利率持續偏低，仍調整部份商品，台幣保單調降 2-24bps，美元保單調降 7-10bps；調整後宣告利率結果，台幣為 0.81%~2.00%，美元為 2.7%~3.2%。本次調整商品的幣別比例，台幣保單占 55%、美元保單占 45%。

台灣人壽的台幣保單調降 10bps，共調整 12 張現售保單，其中，9 張為台幣儲蓄型利變年金險，調降後最高宣告利率 1.85%，另外，調整 3 張台幣保障型保單，調整後最高宣告利率 2.1%。

三商美邦人壽美元利變商品均維持不變，而台幣利變商品部分，現售皆維持不變，但調降部分停售商品，其中，萬能壽險調降 10bps，宣告利率落在 1.80~2.00%；利變壽險則調降 5bps，調整後的宣告利率約落在 1.60~1.90% 。

現在台幣保單大多陷入 2% 保衛戰，許多公司新台幣宣告利率已跌破 2% 以下，停售商品更是殺到流血見骨，幾乎都低於 1%，美元保單利率吸引力相對來得高，加上面對新台幣美元強勢升值，同時，符合額度內的美元傳統保單可不計入海外投資，壽險公司不用避險，資產亦可成長，美元保單成為壽險業者熱銷主力，且不排除以降台幣保單利率，來吸引美元保單買盤。

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