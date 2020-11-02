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4家壽險公司11月續降宣告利率 6家新台幣保單苦守2%

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
4家壽險公司11月續降宣告利率 6家新台幣保單苦守2%。(鉅亨網資料照)
4家壽險公司11月續降宣告利率 6家新台幣保單苦守2%。(鉅亨網資料照)
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各壽險公司每月第一個交易日都會公告利變保單宣告利率，11 月十大壽險中，國泰人壽、新光人壽、富邦人壽、全球人壽等 4 家續降宣告利率，其中，全球人壽調降台幣保單後，成為第 4 家宣告利率「破 2」的壽險公司，還堅守 2% 以上的還有富邦人壽、新壽、中壽、台灣人壽、元大人壽、遠雄人壽等 6 家公司。

今年因應市場利率水準變化，還有 7 月 1 日責任準備金利率下調等因素，壽險公司不斷調降宣告利率，以 11 月來看，十大壽險中，國泰人壽、新光人壽、富邦人壽、全球人壽等 4 家公司的保單再降息，其餘包括：中國人壽、元大人壽、台灣人壽、南山人壽、三商美邦人壽、遠雄人壽都未調整。

其中，國泰人壽 11 月有四張保單宣告利率調降，均為停售商品，其中新台幣一張、澳幣三張，調降幅度均為 0.1 個百分點。調整後，11 月新台幣調整商品的宣告利率降為 1.65%，澳幣調整保單介於 2.3%~3.05% 之間。至於現售商品，國壽宣告利率均維持不變。

新光人壽表示，11 月份主力商品未調整，惟考量台幣強勢避險成本持續上升，以及市場對未來利率看法保守，仍調整部份商品，台幣保單調降 7~25bps，澳幣人民幣保單調降 10bps；調整後宣告利率結果，台幣為 0.81%~2.00%，外幣為 2.65~3.20%。新壽強調，調整的保單均非主力保單。

全球人壽則是調降新台幣保單，調降 8bps，現售商品最高宣告利率由 2% 降到 1.92，也就是說，全球人壽台幣保單宣告利率也跟隨國壽、南山人壽、三商美邦人壽一樣「破 2」。

富邦人壽 11 月僅調整人民幣保單，受影響的是一件已停售的人民幣利變壽商品，其宣告利率調降 10bps、降至 2.90%。

目前新台幣宣告利率還苦守 2% 以上的還有富邦人壽、新壽、中壽、台灣人壽、元大人壽、遠雄人壽等 6 家公司，其中，中壽、遠雄人壽利率最高還有 2.25%，台壽保最高還有 2.2%，元大人壽最高 2.1%，富邦人壽最高 2.05%，新壽最高則正好落在 2%

壽險業者表示，隨著市場波動度加大，反應市場利率，今年台幣保單的宣告利率要撐住 2% 確實很辛苦。

此外，值得留意的是，11 月 10 大壽險中雖有部分公司調整外幣保單利率，但是調整的是人民幣澳幣美元保單則是都未調降，使得美元保單的主力保單宣告利率都還撐在 3% 以上。

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