劉克振看好航空城助智慧場域發展 研華未來不排除跟進投資

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 董事長劉克振今 (1) 日表示，桃園航空城交通方便，除可吸引人才，也會帶動下游物流及醫療等業者進駐，有助智慧場域發展，研華未來也不排除跟進投資，串連打造生態系。

劉克振指出，研華發展的平台工業不需很大的地，反而較著重交通發達以及人才聚集，像目前研華龜山園區週邊，交通還是有點不便，物流、醫療等業者也不會在那發展。

不過，劉克振認為，桃園航空城未來將發展成物聯網應用園區以及智慧城市，加上交通便利，不僅能容納國際級的大型物聯網公司外，也會吸引物流、醫療業者進駐，均有助於智慧場域發展。

劉克振指出，未來幾年桃園航空城產業群聚發展後，研華也不排除跟進投資，進行上下游連結，串連物聯網生態系。

劉克振表示，目前物聯網生態系還不成熟，現在看第一大產業是智慧製造、第二大產業則是智慧城市，涵蓋的範圍很廣，包括公共空間、交通、零售與智慧醫療，預計整體物聯網產業未來 5 年會高度成長，產值將來到現在的 4 倍。

針對平台發展，劉克振認為，類似研華擁有自建平台的業者並不多，所以將優先與中國大陸、歐美地區的平台業者進行接觸，平台互通是必定要走的一條路。

研華日前在龜山園區第三期工程進行中，劉克振表示，現有廠區的地足夠支應 5 年內的發展計畫，但也已經在園區附近，添購 4000 坪土地，因應 5 年後的發展需求。