新台幣強升 美元保單賣到爆 外幣保險額度逾2兆元別怕買不到

金管會今 (1) 日公布外幣保單最新銷售情形，截至 9 月，累計外幣保單新契約保費收入折合約新臺幣 3767.78 億元，美元保單累積金額年增幅超過 15%，且愈賣愈好，據傳日前有壽險公司以外幣保單空間只剩幾千億元，鼓吹保戶快買保單，保險局表示，外幣保單空間還有 2.29 兆元，民眾尚不會有買不到外幣保單的問題

根據金管會統計，外幣保單累計收入金額中，美元保單達 124.81 億美元 (折合新台幣約 3592 億元)、占比超過 95%，且年增率超過 15%，增幅有逐步擴大趨勢，顯示新台幣強升下，美元保單不但為保險公司銷售主力，且愈賣愈好。

另外，投資型保險折合約新臺幣 1012.67 億元、占比約 27%，傳統型保險折合約新臺幣 2755.11 億元、占比約 73%。

從幣別來看，美元保單 1-9 月新契約保費收入約 124.81 億美元，年增 15%，比起上個月年增率 12%，進一步擴大，其中，投資型保險約 31.64 億美元 (占比約 25%)，傳統型保險約 93.17 億美元 (占比約 75%)，兩種險種年增率也都超過 15%。

金管會表示，今年前 5 月，美元保單還呈現衰退情況，但是隨著美國經濟在 5 月起開始好轉，最重要是美元兌新台幣貶值，讓美元保單愈賣愈好，若以美元投資型保單來看，上半年美元投資型保單正式轉正微增 0.05%，今年前 7 月、前 8 月美元保單增幅都還只有 5%，今天公布的前 9 月增幅一口氣擴大到 15%。

美元投資型保單賣最好的前三名公司依序為：國泰人壽、法國巴黎人壽、富邦人壽。傳統型新契約保費收入前三名公司：依序為南山人壽、中國人壽、國泰人壽。

面對新台幣升不停，由於銷售美元保單，可以不計入海外投資，有助緩和外匯壓力與去化資金，因此許多壽險公司都強推美元保單，日前傳出有壽險公司以外幣保單空間只剩幾千億元，鼓吹保戶快買保單，保險局表示，目前外幣保單投資海外上限 35%，不必計入國外投資的外幣保單空間還有 2.29 兆元，民眾尚不會有買不到外幣保單的問題；至於有關央行建議放寬外幣保單上限的議題，壽險公會還在研議中。

美元保單熱銷下，澳幣保單、人民幣保單相形失色，澳幣保單部分，投資型新契約保費收入年減 47%，傳統型年減 68%，整體年減 62%。人民幣投資型保單更是大衰 87%，人民幣傳統型保單則年減 18%，總計人民幣保單年減 83%。