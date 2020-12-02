〈能源盤後〉OPEC+會議延期 市場信心動搖 原油跌至1週低點

週二 (1 日) 交易，原油期貨價格下跌至一週多低點，係因 OPEC + 針對明年 1 月是否沿用現行減產規模推遲至本週稍晚決議。

Velandera Energy 財務長 Manish Raj 表示，「OPEC + 會議沒有進展，這動搖了交易者信心，因為大家之前就認為本週只是一個形式，沿用減產規模的大局已成。OPEC + 成員內還要持續討論，這表明該聯盟的脆弱性，因此石油價格承壓。」

1 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 79 美分或近 1.7%，收每桶 44.55 美元。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 46 美分或近 1%，收每桶 47.42 美元。

道瓊市場數據顯示，WTI 原油期貨與 Brent 原油期貨均創下 11 月 23 日以來的最低收盤價。

受到新冠疫苗進展的提振，WTI 和 Brent 原油價格均在 11 月大漲 27% 左右。

OPEC + 會議

OPEC+ 原定週二決議是否於明年初照原計畫放寬減產限制，自目前每日減產 770 萬桶下修至 570 萬桶，但先前市場廣泛認為 OPEC + 將延長現行減產規模。

《華爾街日報》報導，該會議被推遲到週四舉行，屆時 OPEC 領袖預計將與俄羅斯生產商會面。OPEC 本打算週一達成內部協議，但也因海灣產油國 (如沙烏地阿拉伯和 UAE) 之間和俄國的分歧而推遲決議，他們因過去減產協議的遵循度而有意見分歧。

Raj 表示，OPEC + 會議「不只討論未來生產配額，更重要的是監督歷史遵循狀況。儘管沙烏地阿拉伯、科威特和 UAE 一直嚴格遵守承諾，但他們也要求其他聯盟成員兌現承諾後再來談任何新協議。」

總部設在維也納的諮詢公司 JBC Energy 分析師週一報告指出，若延長 OPEC + 現行減產規模，假設不遵循減產規定的情況不嚴重，應會在 2021 年自市場上抽走約 1.5 億桶原油。

雖然現實上美國產量短期內不會彌補此衝擊，但「這財務利益隱含著更高的價格 (如果持續下去)，這會讓 OPEC + 未來調整的成本更高，無論是規模還是價格角度。」

「簡而言之，雖然延長 3 個月仍是最可能出現的結果，但最根本上的謹慎行動可能是一個折衷做法，即逐月增產一些，至少在我們能確定明年市場真的能消化之前，試著不要讓非 OPEC + 的業者在價格上有太多機會。」

與此同時，安永會計師事務所（Ernst＆Young）全球石油和天然氣主管 Andy Brogan 表示，OPEC + 未能達成協議表明「自新冠病毒危機爆發後不久，我們就一直難以維持產量紀律。所有 OPEC 生產國都有供應政府營收的壓力，沒有人想要做出不對等的犧牲。」

其他能源商品

1 月交割的汽油期貨價格下跌 1.7%，收每加侖 1.2204 美元。

1 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.8%，收每加侖 1.3473 美元。

1 月交割的天然氣期貨價格下跌近 0.1%，收每百萬 Btu 2.88 美元。

交易者等待週三美國石油庫存數據。API 週二稍晚公布，上週原油庫存增加 400 萬桶。

IHS Markit 能源市場分析師 Marshall Steeves 估計，上週 (11/27 止) 原油供應量下降 170 萬桶、汽油供應量增加 200 萬桶、蒸餾油供應量增加 10 萬桶。