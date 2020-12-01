延長減產歧見大 OPEC+會議延至周四 油價連三日下跌

國際油價連三日下跌，石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 過去兩天的會議沒有結果，產油國之間對是否延長減產仍有巨大歧見，路透和彭博先後報導，OPEC + 已將會議延後兩天至周四 (12 月 3 日) 再召開，爭取更多討論時間，國際油價連三日下跌。

西德州原油周二 (1 日) 亞洲午盤時段下跌 0.7% 至每桶 45.02 美元，布蘭特原油跌 0.6%，報每桶 47.58 美元。兩種指標原油前一個交易日分別收挫 0.4%、0.8%。

在疫苗研發進展激勵下，國際油價 11 月大漲，單月漲幅是 5 月來最猛，這讓 OPEC + 內部產生裂痕，擴大了不同國家對延長減產或逐步增產的歧見，阿拉伯聯合大公國 (阿聯) 對配額有不同看法，哈薩克對延長減產舉棋不定。

OPEC + 在今年 4 月達成每日減產 970 萬桶的協議，8 月起每日減產幅度調降至目前的 770 萬桶，並預定明年 1 月起調降為 570 萬桶。產油國在 11 月 29 日、30 日召開會議，討論是否如期調整，但並無結果。

澳洲聯邦銀行 (CBA) 商品分析師 Vivek Dhar 說：「OPEC + 談判卡關觸礁，因為近期指標顯示歐美需要疲軟，但亞洲卻轉強。即使跡象顯示產油國內部裂痕深，但仍決定多等兩天尋求縮小差異，依然是正面的跡象。」

RBC 資本市場預測，OPEC + 為了保全顏面可能達成某種妥協，也就是暫時延長減產，之後再逐步恢復生產。

但 Wood Mackenzie 公司表示，假如減產幅度縮水，布蘭特原油可能跌回 40 出頭美元，下一季將供過於求，可能出現多達每日 200 萬桶的過剩供給。

全球燃料需求看起來依然不穩固，印度 11 月柴油銷售比去年同期下滑，顯示先前消費面回溫只是曇花一現，美國感恩節期間的汽油需求疲乏。