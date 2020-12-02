馬斯克向員工喊話：省點花！否則股價會像重錘砸舒芙蕾般崩潰

即使特斯拉 (TSLA-US) 股價在納入 S&P 500 指數前飛漲至歷史高點，執行長馬斯克 (Elon Musk) 週二仍向員工發送電子郵件，告誡他們必須控制支出以持續擠出季度獲利。

今年特斯拉開始砸錢在德州奧斯汀附近興建新工廠，同時也開始對加州 Fremont 汽車裝配廠內的塗裝設備進行改造。

CNBC 報導，馬斯克在郵件中表示，「投資者對我們未來的獲利率給予很大的讚譽，但如果他們在任何時候認為這不會發生了，我們的股價就會立刻像被大錘砸下的舒芙蕾 (一種蛋奶酥甜點) 那樣被擊碎。」

2020 年初，因全球汽車銷售萎靡，特斯拉暫時調降一些員工的薪資，也大幅削減臨時工契約，並在年度績效審查過程後解聘員工 (未披露人數)。現在特斯拉已經重新聘用契約工並恢復員工薪資。

週二郵件呼應了馬斯克先前的聲明，但沒有具體說明特斯拉管理預算的計畫。

馬斯克在公司發布第三季財報的電話會議上聲明，「我們正試圖以『能花但不浪費』的最快速度花錢。」

特斯拉財務長 Zachary Kirkhorn 也同時表示，特斯拉計劃將其資本支出增加 20 億美元，對照先前說法是在 2021 年和 20221 資本支出增加至 25 億美元。此外，他稱增加支出有助特斯拉讓某些事情「自有資源」，例如某些電池製造工作。

特斯拉今年 9 月透過股權募集籌資 50 億美元，但因轉換相關費用，本季 (第四季) 必須償還約 10 億美元。

特斯拉週二收斂早盤漲幅，最終上漲 17.16 美元或 3.02%，收 584.76 美元。今年迄今特斯拉上漲近 600%。