保瑞完成併購加拿大藥廠 列全球前8大藥廠供應鏈

保瑞藥業 (6472-TW) 今 (2) 日公告，正式接手英國公司 GlaxoSmithKline(GSK) 葛蘭素史克旗下加拿大藥廠，象徵進入全球前八大國際藥廠供應鏈，後續將以此廠作為北美總部。

保瑞今年 3 月以 8.3 億元，取得全球前 8 大國際藥廠 GSK 的加拿大子公司藥廠，除收購土地、廠房、辦公大樓及設備，簽下 5 年保證代工合約。

GSK 加拿大藥廠主要生產藥品包含口服固體劑型、液體劑型及外用半固體劑型等 50 項產品，該廠生產的產品，可直接銷往全球 88 個國家，其中全球第一大藥品市場美國，約佔整體比重高達 7 成。

董事長盛保熙表示，透過此次收購，象徵保瑞正式進入全球前八大國際藥廠供應鏈，除強化產能技術、增加優秀人才與增強營運動能，更重要的是能進一步深化與 GSK 合作，拓展國際佈局。

保瑞過去 7 年啟動 5 件國內外藥廠併購案，其中最大的案子為此次收購加拿大藥廠及 5 年代工合約，也是歷年來台灣對加拿大生技產業最大投資案。

法人看好，該廠代工藥品輸出至全球近百個國家，其中美國占比達 7 成，保瑞營收與獲利可望再攀高。