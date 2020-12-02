國防部新型救難艦建造案 台船以29.75億元得標

國防部新型救難艦建造案決標，台船 (2208-TW) 今 (2) 日發布重訊指出，以新台幣 29.75 億元取得標案，預計 2023 年 8 月 4 日前將完工並交付海軍。

海軍代號「安海計畫」建造新型救難艦原型艦，採全銲式鋼質結構，主船體及上層結構均採縱向結構系統來強化全艦結構強度，建造上沒有太大難度，但日前因預算太低、建造疑慮流標，因此，國防部將預算從 31.91 億元下修至 29.75 億元。

新型救難艦是國艦國造項目之一，主要任務為拖帶、救難及水下作業，可望提升我國深海救援能量。海軍司令部今年 10 月再度公告建造招標作業，台船今天公告，以 29.75 億元取得標案，原型艦預計 3 年內交付。

台船於昨天法說會上表示，目前公司資本額為 47.3 億元，因應未來 10-20 年國艦國造高達數千億元業務，評估現有資本額略顯太低、不足，不利承攬大型業務，因此，將辦理調整資本額達 100 億元，增資計畫預計 12 月中送件，明年 3 月完成。

台船董事長鄭文隆表示，展望未來，將朝三大方面轉型，包含固守商船本業、發展國艦國造、離岸風電業務，台船目前在手訂單逾 900 億元，隨著明年陸續交船，虧損可望逐步收斂，明年拚營運虧轉盈。