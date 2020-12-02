外資淨多單不到萬口 三跡象估資金僅提前休假仍將Long Stay

外資昨 (1) 日減碼淨多單，使未平倉口數降至不到一萬口，引發外界擔憂外資是否在高點透露警訊，對此，法人表示，外資今年操作績效大豐收，最後一個月有提早休假跡象，因此減碼期貨結帳，不過，從外資 11 月在現貨回補族群研判，外資可能將「Long Stay」，且護國神山台積電今日股價續揚、新台幣強升超過 3 角，三大跡象可看出外資資金未撤離只是提前休假，不必過度擔憂。

台股在萬四關前之際，外資昨天減少台指期淨多單 3469 口，未平倉口數一舉降到只剩 8171 口，罕見跌破萬口引發外界擔憂，中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，疫苗行情帶動下，台股近期挑戰「萬四」關卡，外資是本波台股上漲的推手之一，11 月強勢回補台股，單月大手筆買超台股 1090 億元，推升台股 11 月狂飆 1176 點，外資不僅追逐熱門的科技股，連塑化、傳產、鋼鐵等股性相對較牛的價值股都能見到外資籌碼湧入，顯示外資這次可能「Long Stay」。

台股 12 月進入產業與法人作帳旺季，但是外資操作績效大豐收，最後一個月有提早休假跡象，因此減碼期貨結帳，只玩現貨、選擇權。

不僅從外資 11 月回補操作可注入強心針，外資昨日買超台積電 587 張，終止連五賣，台積電今日以 499.5 元開高，上漲 9.5 元，市值 12 兆 9522 億元，早盤一度觸及 500 元關卡價，盤中漲幅 1.42%；加上新台幣今天一度升值 3.32 角，來到 28.505 元，再戰彭淮南防線，都顯示資金行情並未退潮，整體多方格局不變，建議逢低布局展望佳的業績題材股。