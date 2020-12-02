〈雲達年會〉廣達伺服器明年續雙位數成長 幅度將再優於今年

廣達 (2382-TW) 旗下伺服器廠雲達今 (2) 日與英特爾 (INTC-US) 舉辦 Q.synergy 年會，展望明年，總經理楊麒令表示，伺服器需求穩健，第 4 季訂單強勁，明年也樂觀，維持雙位數成長目標，預期在 5G 公網、企業專網領域商機發酵帶動下，成長幅度將再優於今年；廣達今年伺服器營收已有雙位數成長，顯見明年展望仍相當正向。

楊麒令表示，今年考量疫情，首次將年會移回台灣舉行，雖然今年國外差旅次數減少，但也更有時間擬定未來發展方向、改善內部流程，除了固守雲端伺服器外，將陸續搶攻 5G 公網、企業專網市場龐大商機。

楊麒令指出，雲達目前以雲端伺服器為主力業務，5G 相關應用比重仍低，加上今年疫情關係，新應用、新領域導入過程中相對困難，但看好中長期持續往正向發展，第 4 季訂單動能維持第 3 季的強勁力道，明年也樂觀看待。

近期鴻海 (2317-TW) 傳出將在威州擴大伺服器業務，廣達是否也同步擴大就地服務客戶，楊麒令表示，並不清楚相關訊息，但廣達兩年前碰上貿易戰，短短兩個月就將受影響產線移回台灣，目前台灣伺服器產能約占全球 5-6 成，加上歐洲、美國均有設廠，可動態調整符合客戶需求。

因應客戶需求，據了解，廣達伺服器今年以來產能已較去年擴充 2-3 成，明年估將維持同樣擴產規模，初步規劃在林口廠區生產 5G 公網、企業專網硬體設備等。