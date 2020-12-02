〈台股盤中〉傳金休兵、電子權值股強勢領漲 量增逼近萬四關卡

美股周二全面彈升，標普 500、那斯達克與費半指數齊創高，雖然台股今 (2) 日傳金權值股表現相對弱勢，但在台積電、聯發科與台達電強勢領漲下，加上聯電、股王大立光等電子權值股同步走強，早盤一度站上 13980 點，再寫大盤新高價，盤中一度跌破 13900 點後再上攻，預估今日成交量將放大至 2800 億元。

電子權值股方面，台積電早盤一度重回 500 元關卡，隨後漲幅收斂，盤中上漲超過 1.5%；聯發科股價也站回 700 元關卡，盤中漲幅超過 1.4%，挑戰站回月線；股王大立光、台達電漲幅也超過 1%，鴻海表現也相對弱勢，股價開高走低，維持在盤下遊走。

市場資金持續湧入電子族群，記憶體廠受惠美光釋出樂觀財測預期帶動，十銓強攻漲停，華邦電大漲 8%，一度攻上漲停板，南亞科、威剛漲幅也超過 6%，宜鼎、旺宏、創見漲幅均超過 3%。

面板族群也是盤面焦點，群創漲幅超過 7%，彩晶大漲 6%，友達也漲逾半根停板。LED 族群受資金回籠簇擁，榮創強攻漲停，晶電、隆達均大漲超過 6%。

矽晶圓族群表現續強，環球晶受惠收購案利多持續發酵，大漲 8%，續創歷史新高價，中美晶也大漲超過 5%，合晶、台勝科表現也都不俗。

國泰證期分析師蔡明翰指出，雖然美股科技股走強帶領指數創高，但萬四關卡壓力仍存在，短線估將維持在萬四附近震盪整理，待籌碼沉澱後，可望帶量突破。