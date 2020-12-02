〈台股盤後〉雙王、雙D領軍兵臨萬四城下 上市櫃合寫四大驚奇

台股今 (2) 日在雙王、雙 D 族群領漲下，尾盤一度攻到 13995.7 點創歷史新高，距離萬四大關兵臨城下，終場加權指數大漲 103.47 點，收在 13989.14 點，再度改寫收盤新高；櫃買指數收在 180 點，也創 13 年新高；上市櫃市值達 46.8 兆元同步創新高，整體上市櫃合寫四大驚奇。

權值王台積電盤中一度衝至 500 元，中場上揚 1.83%、收在 499 元；股王大立光最高來到 3410 元，終場上漲 0.89% 以 3375 元作收；蘋概三王中僅鴻海收黑，小跌 0.24%、收在 82.7 元。

其餘權值股部分，而聯發科回神，站回 700 元大關，台達電、和碩、可成、中租 - KY、光寶科等都表現亮麗。

全球記憶體大廠美光上修財報，受此激勵，台股 DRAM 持續全面大漲，華邦電在昨天大漲超過 9% 後，今天更強勢以漲停作收，南亞科、創見分別勁揚 5.98%、4%，連帶帶動 DRAM 模組廠也強強滾，威剛狂飆超過 8%，品安也大漲超過 4%。

近期大尺寸電視面板、中小尺寸車用及 IT 面板報價一路走揚，業者全面滿載拚出貨，面板雙虎群創、友達分別大漲超過 7%、5%，彩晶也強漲超過 6%。

台股今天盤中大漲 110 點，指數最高來到 13995.70 點，改寫台股歷史新高。終場上漲 103.47 點，收在 13989.14 點，同樣破收盤新高。除了權值股領軍，內資也加入控盤之下，中小型股撐起一片天，也讓櫃買指數創 13 年新高，上市市值今天達 42.6 兆元，上櫃市值達 4.2 兆元，上市櫃市值合計 46.8 兆元同步創高；整體來說，台股看回不回，資金行情持續火旺，突破萬四大關可期。