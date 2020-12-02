〈美光上調財測〉明年DRAM展望正向 南亞科、華邦電營運飄香

記憶體大廠美光 (Micron) 調高本季財測，並對明年 DRAM 銷售釋出樂觀展望，市場預期，隨著 DRAM 產業築底態勢明確，南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW) 明年營運展望也樂觀看待。

美光周二上修本季 (至 12 月 3 日止) 財測，由於行動、汽車、工業與 PC 等銷售動能都相當強勁，因此帶動營收、EPS 和毛利率均優於先前預期。

美光表示，明年在全球經濟可望成長下，對記憶體的需求也會同步增加，看好明年 DRAM 銷售表現，但另一方面，也示警明年 Flash 產業可能有供過於求的風險。

業者也指出，近來已可看到 DRAM 合約價止跌跡象，看好後續價格將向上走揚，市場對 DRAM 合約價與現貨價後市看法也偏多。

威剛 (3260-TW) 董事長陳立白也樂觀看待 DRAM 後市，預期明年第一季市況平穩，加上市場新增產能有限，在 5G、物聯網與人工智慧等應用驅動下，上半年將供需平衡，下半年市況可望明顯好轉，DRAM 產業可能面臨供給吃緊。

力積電董事長黃崇仁則認為，在疫情趨緩下，明年上半年可望百業再興，加上 5G、AI 應用推升，對半導體的需求將會更暢旺，預估明年下半年到 2022 年下半年，DRAM 市場會缺貨到無法想像的地步。

受惠美光對後市營運釋出樂觀展望，加上紫光集團傳出深陷債務危機，成都 NAND Flash 廠與重慶 DRAM 廠建設計畫均面臨停擺，紓解市場面對新產能開出的壓力，激勵記憶體族群今 (2) 日股價同步勁揚，十銓亮燈漲停，華邦電大漲 9%，南亞科、威剛也漲逾半根停板。