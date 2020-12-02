〈雲達年會〉5G企業專網發展將快過公網 最快明年Q2量產出貨

廣達 (2382-TW) 旗下伺服器廠雲達總經理楊麒令今 (2) 日表示，未來 5G、AI、雲端商機，將著重整合資訊 (IT)、通訊 (CT)、軟體，企業專網商機將在明年發酵，目前台灣、日本各有一家業者進入驗證階段，驗證通過後，最快明年 5 月放量生產，公網商機則估 2021-2022 年才會發酵。

楊麒令表示，雲達在企業專網上可提供核心網、接入網等通訊設備，因此企業只要擁有自己的 5G 專線，並搭配 IT+CT 整合、軟體間整合、應用場域整合等三大技術，就可發展企業獨立專網。

楊麒令指出，雲達最大優勢在伺服器、運算、儲存設備，都是自己研發設計、製造，解決方案也具備靈活擴充、調整性，可節省客戶人力、部署時間等成本，雲達也是第一個推出私網解決方案的廠商，至少到明年底市場上不會有對手，商機可期。

據了解，廣達 5G 企業專網至少有 6 個專案執行中，除內部應用在製造業，楊麒令透露，一家供應給台南車燈製造業者，將 5G 專網應用在車燈弧形檢驗上，並用 AI 搭配 4K 影像擷取做品管，可望節省人力成本、提升競爭力，另一家則是日本農業企業，兩家均在驗證階段。

反觀 5G 公網，楊麒令認為，雖然進度未遞延，但公網相對企業專網建置複雜，預期最快 2021 年下半年到 2022 年才會顯著發酵，今年與樂天合作服務也正式上線，包含歐洲、美國等電信商都在接洽中。

目前雲達台灣員工人數約 2000 人，其中約有 400 人負責電信 (Telco) 業務，楊麒令表示，將視市場需求，持續擴增、廣納人才。