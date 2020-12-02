〈友達拚轉骨〉彭双浪：訂單看到明年上半年 全年出貨總量樂觀

面板大廠友達 (2409-TW) 董事長彭双浪今 (2) 日指出，目前看明年全球貨幣寬鬆政策還沒看到緊縮的狀況，經濟也沒有出現大幅崩潰的跡象，面板需求增加、供給吃緊態勢將延續，訂單已看至明年上半年，全年出貨總數樂觀。

彭双浪指出，今年 6 月以來面板價格一路走揚，漲幅強勁是從業 20 年來前所未見，這不只是疫情帶動宅經濟需求，產業結構也有很大的變化，從營運角度看，全年賺錢依舊是目標，最後一個月會努力衝刺。

大面向來看，各國政府因應疫情，祭出貨幣寬鬆政策，但目前仍未看到緊縮的形況，疫情下也激發電視、電腦、筆電、顯示器需求，且現在看需求強勁態勢將延續到明年。

此外，供給方面，目前整體面板除了產能滿載、IC 依舊緊缺，新產能也來不及開出，均導致供應短時間無法提升，目前客戶要的產能還是超出友達現有產能，目前跟客戶談的訂單能見度已達明年上半年，全年需求總量也很樂觀，價格則依照市場供需調整。

長期來看，彭双浪認為，中國因為貿易戰，現階段產業發展政策著重在半導體，對面板補貼已經較過去減半、力道不若以往，而過往也是政策大力扶植的韓國廠商也逐漸退出 LCD 市場，均有著供給持續改善，未來面板競爭上，政策因素會漸漸淡化，將回到比較理性的市場競爭，價格波動也可望比較穩定。