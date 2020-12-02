台數科收視及寬頻上網收入占營收75% 將開拓智慧多元服務

台數科 (6464-TW) 在併購新永安及大揚兩家有線電視系統台後，有線電視及寬頻上網戶數規模大幅成長，獲利表現也亮麗，台數科今 (2) 日召開法說會指出，今年前三季營收視訊收入占 64%、寬頻上網占 11%，兩者為前兩大營收合計占 75% 營收，在 5G 通訊興起同時，公司將多元開拓業務。

台數科指出，5G 具有高效率、低延遲及廣連結特性，將改變生活，未來台數科也將在現有營運基礎下，加速智慧生活、智慧製造、智慧交通及智慧醫療的加速發展。

台數科今年前三季營收 32.63 億元，毛利率 51.38%，年增 6.63 個百分點，稅後純益為 8.32 億元，年增 70.76%，已超越去年全年獲利，每股稅後純益高達 6.66 元。

台數科前三季獲利走揚，主要原因在於 2019 年年 12 月併購新永安及大揚兩家有線電視系統台，加上有線電視及寬頻上網戶數規模大幅成長，以及 LINE TV 在 OTT 市場合作營運策略奏效，推升獲利成長，目前台數科旗下擁有大屯、中投、佳聯、台灣佳光、新永安以及大揚等有線電視系統台。

台數科截至第三季有線電視訂戶數 45.76 萬戶，市占率為 9.34%，光纖覆蓋率也達全台的 41%。

當 OTT TV 視訊串流影音加入視訊市場的競爭後，台數科選擇不同的市場策略，去年 6 月成功與 LINE TV 合作，是第一家把 OTT TV 業者「化敵為友」的有線電視業者，目前台數科的 LINE TV 用戶數已超越 4 萬戶，成功為台數科帶來營收及獲利成長新動能。