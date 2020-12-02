全球最快 英國批准輝瑞新冠肺炎疫苗 下周開始接種

據報導，英國成為第一個批准新冠肺炎 (Covid-19) 疫苗的國家，該國監管機構批准了輝瑞 (PFE-US) 和 BioNTech 疫苗，最快將於下周開始推廣使用。

英國衛生與社會保健部發言人表示：「政府在今日接受了獨立的藥品和醫療產品監管局 (MHRA) 的建議，批准輝瑞 BioNTech 的新冠肺炎疫苗使用。這是經過幾個月的嚴格臨床試驗和 MHRA 專家對數據進行的全面分析後得出的結論，該疫苗已達到嚴格標準中的安全性、品質和有效性。」

當局也表示，該疫苗將於下週在英國上市。根據英國公共衛生部 (Public Health England) 的指導，首批疫苗接種對象為安養院年長者、安養院員工、80 歲或以上的年長者、護理人員及 NHS 員工。

輝瑞表示，首批疫苗將在未來幾天到達。英國已經購買了 4000 萬劑，在最終試驗中已顯示出 95% 的有效性。英國衛生部長 Matt Hancock 表示，他預計今年將有 1000 萬劑藥物到達。輝瑞和 BioNTech 表示，將在 2020 年和 2021 年分階段持續提供疫苗，以確保在已簽定合約的地區公平分配疫苗。

輝瑞公司董事長兼首席執行長 Albert Bourla 表示：「今日在英國獲得緊急使用授權標誌著在與疫情戰鬥中的一個歷史性時刻。這項授權是我們一直在努力的目標，我們讚揚 MHRA 所進行的認真評估並及時採取行動以保護英國人民的能力。」

Bourla 也表示，隨著該公司疫苗預期將獲得更多來自全球各國的授權和批准，該公司也將持續專注於在全球範圍內提供高質量疫苗。

目前，美國已經訂購了 1 億劑疫苗，歐洲已經購買了 2 億劑疫苗，皆預期將在幾週內批准該疫苗。