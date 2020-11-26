英國財長警告：預測今年經濟萎縮11.3% 創下近300年來記錄

英國財政大臣蘇納克 (Rishi Sunak) 示警，在新冠肺炎 (COVID-19) 全球大流行的衝擊下，今年英國經濟可能萎縮 11.3%，出現 1709 年以來、約相隔 300 年的最劇烈萎縮服務，並預估失業率將上揚至 7.5%。

蘇納克於 25 日公布支出計畫，在新的基礎建設計畫當中，會在促進就業以及低薪資者援助方面投入大量資金。另一方面，蘇納克指出在公務員薪資調漲及對外援助有「正當化」的困難，決定刪減支出。

蘇納克說：「英國公眾衛生的緊急狀態尚未結束。經濟的緊急狀態才剛開始。我們當前該優先處理的，是守護民眾的生命與生活。」

支出計畫重點：

預估失業率在明年 Q2 到達 7.5% 的頂峰，失業人數最高約 260 萬人。

預測今年經濟成長率落在 - 11.3%，是近 300 年來最大跌幅。

今年滑落的部分，預估要到 2022 年後半才能補回。

2020 至 2021 年財政年度的借款達 3940 億英鎊，占 GDP 的 19%，是平時最差水準。

對外援助將占國民所得的 0.5%，較原先的 0.7% 下降。

醫療相關之外的公務員將凍結調薪。

為援助景氣復甦，2021 至 2022 年的基礎建設計畫將達 270 億英鎊規模。

英國政府預定在本年度發行史上規模最大的 4855 億英鎊國債。

根據英國預算責任局 (OBR) 說法，與歐盟 (EU) 間的通商談判若無法取得結果，已經相當嚴峻的英國經濟將進一步惡化。如果談判破局，失業率有可能衝高到 8.3%，預估景氣在 2023 年之前都無法恢復到疫情前水準。

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