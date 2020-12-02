連續27年! 信義房屋獲消費者理想品牌房仲業第一名

信義房屋再獲管理雜誌｢消費者心目中理想品牌大調查｣房仲業第一名，更蟬聯冠軍 27 次，「信義」即是「該做的事，說到做到」，誠信是信義房屋一直強調的核心價值，而唯有不斷要求自己在服務品質、人才培育、業務品德上精進，才是長期能獲得消費者信任，願意長期給予品牌支持的關鍵。

管理雜誌所舉辦的｢消費者心目中理想品牌大調查｣於 1 日舉行頒獎典禮，主辦單位表示信義房屋穩坐冠軍寶座的原因，正是來自於沒有變過的「信任」及「共好」品牌價值，領先業界的六大保障以及社區服務，使信義房屋的品牌形象維持在極為一致的超高水平。透過一整年針對全台消費者進行理想品牌調查後，評選出信義房屋成為消費者心目中最優良的房仲品牌，連續 27 年不間斷，成為房仲業傳奇。

信義房屋行銷及品牌溝通部執行協理劉大成指出，找到消費者最深層的渴求後，品牌方能專注滿足客戶對美好生活的想望、全力在這條路上衝刺，信義房屋則是一心為消費者打造完美的家。在 2020 年全世界被 COVID-19 疫情打亂的一年， 雖然台灣疫情控制得當，但仍考量客戶不隨意出門的心情，信義房屋推出「DiNDON 智能賞屋」服務， 顧客除了能在網上快速篩選合適物件、縮短來回確認流程，還能透過 3D 變裝設計房屋，具體建構對家的想像。

信義房屋推出的最新廣告強調｢幸福就是與信任的人一起到永遠｣，吸引超過三百萬人次觀看，事實上，信義房屋今年到目前為止共舉辦超過 8500 場社區活動，當中包含各節慶活動以及每月定期舉辦如補紗窗、清潔窗戶等社區服務活動，甚至疫情時提供消毒備品以及椅凳給辛苦排隊領口罩的街坊鄰居，因此深獲消費者信任，與廣告主題深切呼應。

堅持以客戶為出發點，先義後利深耕社區近 40 年，讓消費者想到房屋大小事就想到信義房屋，信義房屋不畏懼有心同業近期的惡意攻擊，堅持做好客戶服務以及社區服務，連續 27 年獲得此項殊榮絕對是長時間努力不懈的成果。