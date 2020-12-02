〈2020資訊月〉華碩看旺買氣年增2成 再推新顯卡搶電競商機

一年一度資訊月今 (2) 日起至 6 日在世貿一館舉行，筆電品牌廠華碩 (2357-TW)、微星 (2377-TW) 等紛紛推出促銷活動，搶攻年底促銷商機，華碩就樂觀預估年底整體買氣將較去年同期看增 2 成，也宣布再推出四款輝達 (NVDA-US) RTX 3060 Ti 系列顯示卡，搶攻電競商機。

華碩表示，今年資訊月以「城市嬉遊趣」為主題，推出 ZenBook、VivoBook、ROG/TUF Gaming、AiO / 桌上型電腦，也打造沉浸式體驗場景，預估年底整體買氣將較去年看漲 2 成，並推出相關促銷活動，活動期間購機登錄最高可獲得價值 5000 元超商禮券，並加碼抽 ASUS VIP 百萬點數。

華碩今也推出四款輝達 GeForce RTX 3060 Ti 顯示卡，包含 ROG Strix、TUF Gaming、ASUS KO 及 ASUS Dual，強化散熱、印刷電路板、電源設計等，可望提升 AI 人工智慧效能、遊戲體驗。

微星則在資訊月首賣旗下全新商務筆電系列 SUMMIT，搭載最新英特爾第 11 代 i7 處理器、Iris Xe 顯示晶片，今也同步宣布推出基於輝達 GPU 的 GeForce RTX 3060Ti 系列顯卡新品，可望進一步刺激買氣，第 4 季營運相對有撐。