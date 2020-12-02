雙11購物商機爆發 晶碩11月營收年增逾5成寫新猷

和碩 (4938-TW) 旗下隱形眼鏡廠晶碩 (6491-TW) 受惠中國、日本客戶需求回溫，加上雙 11 購物節拉貨挹注，11 月營收衝上 5 億元大關，續寫歷史新高，單月營收達 5.34 億元，月增 27.08%、年增 54.01%，累計今年前 11 月營收賺贏去年全年，同寫新猷。

晶碩表示，11 月受惠中國雙 11 銷售增長，帶動 11 月業績成長，累計晶碩今年前 11 月營收達 35.2 億元、年增 17.87%。

法人指出，晶碩除擴大自有品牌通路外，第 4 季迎傳統旺季，在日本需求回溫、中國雙 11 購物節促銷商機，加上代工客戶新品推出，今年逐季成長趨勢成型，全年營收上看 38 億大關元，同步改寫歷史紀錄。

晶碩目前產能利用率達維持逾 9 成高檔，因應客戶需求，桃園大溪擴廠計畫持續進行，預計明年下半年土建完工，估投產後最大月產能可達 4600 萬片，加上目前龜山廠近 4000 萬片產能，月產能將可達 8000 萬片以上。

另一方面，晶碩持續研發矽水膠產品，今年陸續向歐盟、美國等地申請認證，預計最快明年將搭配客戶推出矽水膠新品，開始貢獻營收。