〈逸達法說〉新冠病毒新藥明年中完成收案 目標爭取國際授權

逸達 (6576-TW) 今 (29) 日舉行法說，其中備受市場關注的新成分新藥 FP-025，目前在荷蘭執行臨床二期，預計本月向美國 FDA 申請新冠病毒二 / 三期臨床試驗，將收取重症患者，最快明年中完成收案、公布初步結果，後續將向國際藥廠啟動授權。

逸達開發的 FP-025 為 MMP-12(基質金屬蛋白酶 - 12) 抑制劑，為延緩肺部肺泡纖維化用藥，據初步研究結果顯示，當病患肺部損傷或發生纖維化時，MMP-12 的數值會增加並加劇病症惡化，FP-025 可抑制 MMP-12，有望治療新冠病毒引起的肺部創傷與肺部纖維化。

財務長詹孟恭表示，FP-025 是抗肺部纖維化、抗發炎用藥，並正在荷蘭進行臨床二期試驗，預計明年上半年會有初步臨床結果，由於新冠肺炎疫情爆發，有望治療新冠病患，因此預計本月向美國 FDA 申請 COVID-19 引起的呼吸窘迫症候群 (ARDS) 二 / 三期臨床試驗。

詹孟恭指出，申請臨床試驗同時，也已與美國 10-12 家醫院接觸，待審核通過後，就能啟動收案。該臨床試驗預計收案 75-100 名新冠重症病患，初步規劃每位病患治療時程約 28 天，預計明年中公布臨床結果。

詹孟恭表示，患有 ARDS 的新冠肺炎病人，肺部會產生積水，絕大多數無法自主呼吸，加上現今尚無針對 ARDS 的治療藥物，需透過呼吸器維持體內氧氣循環，或是使用類固醇來緩解 ARDS 症狀。