飛漲的特斯拉到底追不追？傳奇投資人：再加大做空力度

電影《大賣空 (The Big Short)》的原型，著名大空頭 Michael Burry 週三 (2 日) 發布推文，並 @特斯拉 CEO 馬斯克 (Elon Musk)，表示自己正在做空這支股票。

(圖取自推特)

這不是他第一次針對特斯拉發表空頭言論，今年 9 月他也曾連續多日發文，批評特斯拉的估值荒謬，根本就是泡沫。

當時特斯拉的「電池日」讓市場大失所望，Burry 表示，汽車行業的市值營收比 (Price-to-Sales) 僅為 0.35 倍，特斯拉卻高達 18 倍，完全沒有道理。特斯拉靠販售出售碳排放積分免於虧損，但這部分收入只會愈來愈少，是「正在融化的冰塊」。

但在電動車題材大熱，而且投資人瘋狂追逐的背景下，已經少有人願意做空這支股票。TradingAnalysis.com 創辦人 Todd Gordon 認為，做空特斯拉就像對抗聯準會，將不符合投資人的利益。

特斯拉股價週二上漲 3%，來到 584.76 美元，今年以來漲幅已接近 600%。讓馬斯克都難得出面告誡員工，公司實際利潤率非常低，不能過度支出，否則股價可能出現逆轉。

與 Burry 相反，有「女股神」封號的資產管理公司 Ark Invest 創辦人 Catherine Wood，卻是早早就看中電動車的潛力，在去年 5 月就預測，特斯拉可能上漲 20-30 倍，在當時遭到分析師的圍剿，但卻在今年靠這筆投資進帳了豐厚的回報。

但「無基之彈」並非人人都有勇氣追逐。Strategic Wealth Partners 總裁兼執行長 Mark Tepper 承認，自己很長時間都在「錯誤」的一方，但投資特斯拉，不符合其公司的交易策略，因為估值完全不合理。