〈逸達法說〉前列腺癌藥物研發報捷 明年歐美授權、藥證將陸續到位

逸達 (6576-TW) 今 (2) 日舉行法說，除被視為抗新冠用藥 FP-025 受矚外，另一款前列腺癌緩試針劑 FP-001、商品名 Camcevi ，明年將陸續有好消息，包括明年第 1 季將有美國授權，歐美藥證也將陸續在明年第 2、3 季到手。

財務長詹孟恭表示，Camcevi 是透過公司 SIF 穩定注射劑型技術平台開發，有別於傳統針劑，須將藥粉、藥水混合後才能施打，過程中可能會發生藥品混和不均、品質不穩等疑慮，Camcevi 則是單一針筒、預先充填，使用上方便性、全性、施打劑量準確性較高。

逸達今年 3 月已向歐盟提出申請新藥上市許可；美國藥證則在 2019 年提出申請，不過後續 FDA 要求需補齊部分數據，目前已完成補件程序，預計明年第 3 季取證。

授權方面，逸達已與長春高新集團子公司長春金賽藥業，簽訂中國地區授權，逸達可取得簽約金、產品開發和監管里程金、技術轉讓里程金、銷售里程金等，共近 1.24 億美元、約新台幣 35 億元的權利金收入，金賽則負責後續 Camcevi 產品在中國的研發、製造與銷售及商業化成本；近期逸達也與兩家以上藥廠洽談美國地區授權，預計下季能公布結果。

詹孟恭指出，前列腺癌全球市場規模達 25 億美元，年複合成長率達 10-12%，由兩大品牌 Lupron Depot 與 Eligard 瓜分市占，銷售市場仍具空間。