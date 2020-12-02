〈新揚科私有化〉5G商機誘人 台廠成日本PCB材料業者投資重點

5G 通訊商機誘人，台灣成為日系 PCB 上游材料廠商的投資重點，先後有日本日東紡（NITTO BOSEKI）、日立化成來台投資，今 (2) 日則有日本有澤製作所正式發出公開收購通知，將以每股 36 元收購新揚科 (3144-TW) 流通在外的 47.7% 股權，新揚科將私有化並成日本有澤製作所重要生產據點。

與新揚科同屬軟板上游 FCCL 廠的台虹 (8039-TW) ，也加速投資在台的高階材料生產案，業界人士指出，4G 轉換為 5G 通訊的過程，將產生龐大高頻、高速轉換的材料需求，吸引日廠大力投資。

日本日東紡以公開收購加上由原股東轉讓股權方式，入主建榮工業 (5340-TW) ，目前日東紡持有建榮工業 47.65% 股權，日東紡官方當時發布的訊息指出，收購案主要看上台灣在發展 5G 通訊電子原材料上，具備有利條件。

日本日立化成 (Hitachi Chemical) 也投資約 75 億日圓在台灣設立子公司，並於廠區內興建 PCB 用高性能積層材料 (CCL)，主要用於 5G、先進駕駛輔助系統 (ADAS)、人工智慧 (AI) 等用途應用。

日本有澤製作所對台灣的 FCCL 廠先後都有投資動作，先前投資台虹 (8039-TW) 20% 股權，及目前新揚科 47.7% 股權，今天更宣布，將以每股 36 元收購新揚科流通在外 47.7% 股權，最高投入金額將達 17.28 億元。

外電報導，日本有澤製作所預估，今後 5 年對再投資新揚科 20-30 億日圓，藉由增產，因應來自中國、台灣智慧手機廠的龐大需求。