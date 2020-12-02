華為效應持續 Q4手機總產量季增4% 明年全年增9%

據研調機構 TrendForce 最新預估，華為持續受到禁令效應影響，各品牌積極生產備料，加上蘋果新機挹注，本季手機總產量將達 3.51 億支，季增 4%；明年全年總生產量將擴增至 13.58 億支，年增 9%。

TrendForce 指出，第 3 季全球智慧型手機生產量，受惠防疫鬆綁與旺季節慶需求帶動，以及部分品牌欲銜接華為釋出的市占空間，擴大生產目標，推升單季生產總量達 3.36 億支，季增 20%，達近年來單季最大漲幅。

展望本季，TrendForce 預期，市場將持續受到華為禁令效應影響，各手機品牌仍將積極生產備料，加上蘋果新機挹注，本季生產總量可望達 3.51 億支，季增 4%。

各手機品牌方面，TrendForce 表示，三星第 3 季生產量為 7800 萬支，季增 42%，市占位居全球第一，顯示歐美地區在各國政府的補貼政策下，手機銷售量回溫，第 4 季則隨著歐美節慶舖貨結束，及蘋果新機發表排擠效應，預估生產量將下修至約 6200 萬支。

OPPO、小米第 3 季生產量分別為 4500 萬支、季增 64% 及 4450 萬支、季增 51%，並列全球第二。TrendForce 指出，該手機品牌均認為，華為市占下滑有望受惠，且將延續至第 4 季，惟晶圓代工產能吃緊，將導致生產目標無法被滿足，估 OPPO、小米第 4 季生產量為 4700 萬支及 4600 萬支。

蘋果受到新機延後發表影響，第 3 季生產量僅 4200 萬支，季增 2%，與華為 4200 萬支，季減 19%，並列全球第四。TrendForce 表示，新款 iPhone 12 系列皆搭載 5G 應用，儘管較 iPhone 11 成本增加，但蘋果採取定價策略因應，以提振高階手機市場買氣，此外，受惠於華為高階手機的轉單挹注，看好蘋果第 4 季生產量將上看 7410 萬支以上。