打炒房歪風 國稅局鎖定三大目標啟動專案調查

為遏止紅單炒房亂象，財政部賦稅署自 12 月 1 日起，針對個人不動產、企業，以及海外資金匯回資金流向等三大面向，鎖定房市交易熱區，啟動為期一年的專案調查，希望能導正炒作房價歪風。

財政部賦稅署署長許慈美今 (2) 日在例行記者會上表示，5 區國稅局自 12 月起已鎖定房市交易熱門區域，查核預售屋、紅單等交易等情形，舉凡核課期間的案件都能追查，而若是今年新成立的交易案，也將在明年 5 月報稅時，確認是否如實申報。

首先是個人交易部分，許慈美說，除了今年的新交易案件外，只要是核課期限內的紅單、預售屋等交易都會要求納稅義務人補稅；至於今年的紅單交易，則必須等明年報稅時才能查核有無申報。

第二是營利事業的房地產交易，許慈美解釋，有些民眾會透過成立紙上公司，以營利事業的名義進行房產交易，如此就可將交易所得併入企業所得，只要繳交 20% 稅率，比房地合一稅最高稅率 45% 划算，國稅局將鎖定個人名義成立的投資公司，調查有無透過該交易方式規避稅負的案例。

第三則是追蹤控管依據專法滙回的海外資金金流。許慈美表示，循專法匯回的資金中，有 5% 資金可自由運用，國稅局將對此成立追蹤控管計畫，了解企業或個人是否用「自由運用資金」投資非生產的用途的不動產。

許慈美強調，只要查到根據專法匯回的資金，將自由運用資金用來炒房，就會立即要求補稅並取消專法的優惠稅率資格。

許慈美強調，房市專案查核主要是為了平抑房價不合理炒作，避免損害年輕人購屋權益，用意是為了遏止房價炒作飆漲，將不動產交易導正成穩定健全的常態。