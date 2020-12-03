新一輪刺激現生機！民主黨領袖支持9000億美元紓困計畫作為談判基礎

眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 週三 (2 日) 與參議院少數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 捨棄追求更大規模紓困案，支持以 9080 億美元跨黨派紓困計畫作為與共和黨談判的基礎，打破近半年來僵局。

舒默與佩洛西週二於聲明中表示，基於折衷的精神，他們相信跨黨派的紓困計畫應作為兩黨、兩院的協商基礎。此舉將是雙方近半年僵持以來第一次出現真正的突破，這將對參議院多數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 和共和黨施加壓力。

儘管麥康奈爾並沒有立即回應舒默與佩洛西的聲明，但參議院共和黨二號人物 John Thune 表示民主黨正在「朝著正確的方向前進」。

新科總統拜登 (Joe Biden) 也表示，這項 9080 億美元的紓困草案雖然「不是最終解答，但將是及時的救助」，他表示現階段國會通過的紓困案都只是他上任後提出真正大規模紓困案的前菜。

彭博社引述三名知情人士表示，跨黨派的紓困計畫草案包括約 3000 億美元的中小企業援助、2400 億美元用於州和地方政府援助，以及 1800 億美元將用於失業補助資金，預計每周提供 300 美元，為期 4 個月，但不包含支付個人現金支票。

共和黨參議員羅姆尼 (Mitt Romney) 表示，兩黨就該法案討論一段時間，是目前最可能通過的方案，眾議院民主黨第二號人物 Steny Hoyer 則在週三早些時候表示此紓困案有望於週末之前達成協議，並在下週開始投票。

參議院撥款委員會民主黨議員 Patrick Leahy 也敦促麥康奈爾盡快推動兩黨紓困草案的投票，他表示若麥康奈爾不滿意協議，就提出修改方案，並強調美國民眾正在受難，現在不是一再拖延的時候。