〈紐約匯市〉紓困磋商重回鎂光燈焦點 美元震盪走低 

美國推出進一步財政刺激的預期打壓美元，美元兌一籃子貨幣周三 (2 日) 改寫兩年半新低，但由於國會兩黨陷入爭論，美元貶幅不大。在疫苗支撐風險情緒的情況下，歐元勁揚；英鎊走低，反映投資人對鄰近決定性時刻的英歐貿易磋商仍有疑慮。

DXY 美元指數在紐約尾盤下跌 0.1% 至 91.115，稍早一度觸及 91.094，是 2018 年 4 月下旬以來最低水準。

美國國會兩黨議員宣布 9080 億美元的刺激計畫，但隨即遭共和黨參院領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 反對；後者持續推動一項規模 5000 億美元的計畫，民主黨人認為規模過小。

美國財長梅努欽表示，總統川普支持麥康奈爾的提案，不過，民主黨領袖表示，跨黨派議員提出的 9000 億美元刺激，應該是國會磋商的基礎。

Klarity FX 執行董事 Amo Sahota 表示：「大致來說，基調是正面的，兩黨的計畫為進一步的刺激磋商奠定基礎。但老實說，我對刺激計畫沒有信心。在我們看來，他們距離達成協議還很遠。」

最新數據顯示，美國 11 月民間就業人口增幅低於預期，支撐對美元的一些避險買盤。ADP 周三公布，11 月民間就業人口增加 30.7 萬，意外較 10 月增幅放緩。

分析師說，ADP 的報告雖然令人失望，但也有正面消息：10 月數據獲得上修，民間就業人口增加 40.4 萬，9 月為增加 36.5 萬。

英國周三成為全球第一個批準使用輝瑞 - BioNTech 新冠疫苗的國家，將從下周初推出。

疫苗消息提振了風險偏好。對風險敏感的澳元上升 0.4%，報 0.7402 美元。周三數據顯示澳洲第三季經濟步出衰退、恢復成長，反彈力道超越預期。

歐元升 0.2% 至 1.2098 美元，盤中稍早觸及 1.2108 美元，為 2018 年 4 月下旬以來最高。

歐洲央行 (ECB) 下周將召開政策會議，投資人擔心 ECB 將採取行動阻止歐元快速升值，分析師推測歐元可能蒙受賣壓。

英鎊兌美元尾盤貶 0.5%，報 1.3361 美元。

美元兌日圓升值 0.2% 至 104.52 日圓，日本央行已暗示準備好延長因應疫情衝擊的計畫。

比特幣上漲 1.6% 至 19,061 美元，周二曾觸及 19,918.01 美元紀錄高位。

截至周四 (3 日) 台灣時間約 6:00 價格：