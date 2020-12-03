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中概股盤後嚇跌！美眾院正式通過中企監督法案

鉅亨網編譯羅昀玫
中概股盤後嚇跌！美眾院正式通過中企監督法案。(圖片：AFP)
中概股盤後嚇跌！美眾院正式通過中企監督法案。(圖片：AFP)
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中概股新能源綠色能源中國企業下市那斯達克問責外國公司控股責任法案瑞幸

美國眾議院週三 (2 日) 投票通過《外國公司控股責任法案》，受此消息影響，中概股盤後走跌，新能源股重挫。

美股週三盤後時段，台北時間週四上午 7 時許，蔚來汽車 (NIO-US) 下跌 3.79%；小鵬 (XPEV-US) 下跌 3.84%；理想汽車 (LI-US) 下跌 1.41%。

中國移動 (CHL-US) 下跌 0.40%；拼多多 (PDD-US) 下跌 0.81%；京東 (JD-US) 下跌 0.46%；百度 (BIDU-US) 下跌 0.28%。

自瑞幸咖啡、愛奇藝、好未來教育 (TAL)、跟誰學 (GSX) 和萬國數據 (GDS) 等中企接連爆出做假帳、詐欺投資人，中概股信任危機不斷引爆。

《外國公司控股責任法案》被視為主要限制在美中國企業的「問責法」，5 月參議院投票同意後，週三眾議院順利表決通過，該法案目前將直送白宮，等待美國總統川普簽署立法或予以否決。

該法案由路易斯安那州共和黨參議員 John Kennedy 和民主黨參議員 Chris Van Hollen 共同發起，要求企業證明其不受外國政府擁有或控制。

還規定，外企若連續三年未遵守美國上市公司會計監督委員會的審計規定，將會禁止其在美國任何證券交易所上市。

截至今年 10 月，共有 210 多家中國企業赴美上市，總市值約為 2.2 兆美元

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