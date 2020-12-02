中概股拉警報！路透：美眾院週三料將通過中企監督法案

主要限制在美中國企業的「問責法」本週將於眾議院進行表決，路透社週二 (1 日) 引述美國消息人士透露，該法案預料將在週三 (2 日) 通過表決。

《外國公司控股責任法案》(The Holding Foreign Companies Accountable Act) 週三 (2 日) 將於眾議院進行表決。

一名美國國會助理週二透露，按往常一樣對中國商業和貿易慣例採取更強硬立場，兩黨已同意支持該法案。

該法案五月獲得參議院投票同意後，若週三眾議院也同意通過，該法案將發送給白宮由川普進行否決或簽署立法。截稿前，白宮幕僚並未就川普立場給予回應。

該法案由路易斯安那州共和黨參議員 John Kennedy 和民主黨參議員 Chris Van Hollen 共同發起，要求企業證明其不受外國政府擁有或控制。還規定，外企若連續三年未遵守美國上市公司會計監督委員會的審計規定，將會禁止其在美國任何證券交易所上市。

與此同時，中概股還面臨另一項新的難題。

週二那斯達克 (NDAQ-US) 向證券交易委員會提交了一項提案，要求近 3,000 家上市企業將女性、少數民族和多元性別族群納入董事會。

納斯達克執行副總裁 Nelson Griggs 說，經過審查發現，規模較小的上市企業董事會的多元化程度往往較低，需要採取更多行動來回應該規定，那些發債規模較小的企業，影響將更大。

儘管多數大型上市公司多符合納斯達克訂立的新標準，然而，許多中概股企業董事會中沒有女性，如拼多多和京東。

納斯達克表示，達不到要求的公司可能會下市，僅管這機率不高，但為了滿足該公司的新規定，不符合新規定的公司需要解釋為何無法達到多元的目標，只有那些沒有披露這些資訊的公司才可能面臨下市的危機。

中概股週二表現漲跌互見。阿里巴巴 (BABA-US) 上漲 0.25%；中國電信 (CHA-US) 下跌 0.37%；中國移動 (CHL-US) 下跌 0.40%。中概股拼多多 (PDD-US) 下跌 1.64%；京東 (JD-US) 上漲 0.012%；百度 (BIDU-US) 上漲 0.91%。