看好桃園航空城商機 北富銀增2據點打造國際友善分行

富邦金 (2881-TW) 旗下台北富邦銀行看好桃園航空城商機，今 (2020) 年獲核准開設 8 家新分行，桃園就佔了 2 家，因應桃園的國際服務需求，這兩間分行也將打造為「國際友善分行」，支持 40 多種語言服務並由外籍主管親自督導。

台北富邦銀行總經理程耀輝應桃園市政府邀請以金融業代表身份參加桃園航空城公司「桃園模式 世界城市」論壇，一同探討桃園航空城未來跨產業間的合作發展方向。桃園市市長鄭文燦致詞時表示，桃園在台灣產業發展地圖上是十分重要的關鍵點，桃園航空城計畫不僅能提高國際機場的營運能量，讓人流和物流量能可大幅提升，同時更能提升產業投資，讓機場與城市發展共存共榮。

程耀輝表示，金管會今年核准北富銀開設 8 家新分行，已陸續取得營業執照及開業。正因為北富銀看好桃園的發展，所以在這珍貴的 8 張執照中，桃園就佔了 2 家，希望能透過積極擴大經營佈局，為 226 萬桃園市民、近 6 萬家在地企業提供更優質、創新的金融服務。

北富銀表示，桃園是國門之都，500 大企業中有 200 家以上都在此設立據點，北富銀能夠協助企業進行物流 、資訊流及金流的整合，構建橫跨上中下游的供應鏈生態圈。而區塊鏈技術可組成去中心化、不可竄改的信用網絡，北富銀今年已完成全台第一個區塊鏈金融監理沙盒實驗，區塊鏈可使用率與即時對帳成功率達 100%，實驗成果已經獲金管會金融科技創新實驗評估會議委員一致通過，對於供應鏈金融的價值更高度可期。

北富銀位於桃園的兩家新分行分別為「南桃園分行」、龜山「東林口分行」，其中南桃園分行與桃園航空城遙遙相望，行內呼應機場主題設計了「頭等艙」，客戶可在配備頂級按摩椅及影院級視聽設備的私人空間進行金融服務。最重要的是，因應桃園的國際服務需求，也響應金管會雙語分行政策，這兩間分行也將打造為「國際友善分行」，支持 40 多種語言服務並由外籍主管親自督導，從外國人視角出發，創造更貼近客戶的服務體驗。

儘管今年遇到新冠疫情，北富銀線下分行的來客數、業務量及交易量仍呈上升趨勢，而線上的存匯、理財、信用卡各項數位服務使用量更顯著提高，平均每天為 50～60 萬位客戶完成超過 100 萬筆交易，顯示北富銀積極推動金融服務虛實整合已見成效。